Дело заключённого депутата Ундиргенова изучают в генпрокуратуре

Напомним, в августе прошлого года владелец автопарка и депутат облмаслихата Мейр­жан Ундиргенов получил 4 года лишения свободы за хищение 900 млн бюджетных тенге, выделенных на проезд льготников в городских автобусах. Бывший директор ТОО «Автопарк» Ербол Адилов получил на год меньше. Оба отбывают наказание в колонии общего режима в Актобе. Из колонии в суд поступило ходатайство от осужденного Ундиргенова о применении к нему амнистии.

– Суд ходатайство возвратил, так как сейчас дело по запросу находится в генеральной прокуратуре, – объяснили в облсуде.

В связи с чем генпрокурор изучает дело Ундиргенова, неизвестно.