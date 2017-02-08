Дело заключённого депутата Ундиргенова изучают в генпрокуратуре

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Дело заключённого депутата Ундиргенова изучают в генпрокуратуре

Напомним, в августе прошлого года владелец автопарка и депутат облмаслихата Мейр­жан Ундиргенов получил 4 года лишения свободы за хищение 900 млн бюджетных тенге, выделенных на проезд льготников в городских автобусах. Бывший директор ТОО «Автопарк» Ербол Адилов получил на год меньше. Оба отбывают наказание в колонии общего режима в Актобе. Из колонии в суд поступило ходатайство от осужденного Ундиргенова о применении к нему амнистии.

– Суд ходатайство возвратил, так как сейчас дело по запросу находится в генеральной прокуратуре, – объяснили в облсуде.

В связи с чем генпрокурор изучает дело Ундиргенова, неизвестно.

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