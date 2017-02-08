Прокурор на «Прадо» отказался проверяться на трезвость

Ночью 15 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции на улице Есет батыра остановили автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо». Полицейский обратил внимание на то, что у водителя нарушена координация движения – признак алкогольного опьянения. Попросил проехать на мед­освидетельствование. Водителем оказался старший помощник прокурора области Рустам Сиюшев. Полицейский рассказал, что он отказывался пройти проверку на трезвость, требовал, чтобы вызвали дежурного прокурора. Но по закону при административных правонарушениях присутствие дежурного прокурора не предусмотрено. Машину прокурора водворили на штрафстоянку. А во время составления протокола об отказе пройти медосвидетельствование Сиюшев ушел в неизвестном направлении, сообщил полицейский. Понятой рассказал, что от водителя был запах алкоголя.

Сам Рустам Сиюшев говорил, что не отказывался пройти медосвидетельствование. Суд его словам не поверил и за адмправонарушение лишил водительских прав на 2 года. В своем постановлении судья указал, что госслужащие должны придерживаться этических норм, не появляться в обществе в пьяном виде, не нарушать закон, не посягать на нравственность, а Сиюшев как представитель государственной власти причинил значительный вред интересам госслужбы. Из облпрокуратуры его уволили.