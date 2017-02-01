Вдоль центрального проспекта Актобе появится бульвар

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Вдоль центрального проспекта Актобе появится бульвар

На фото: В горакимате показали макет проспекта Абулхаир хана, где создадут бульвар для пешеходов. Его аналогом является Арбат в Москве. || Фото акимата Актобе

Власти города планируют создать пешеходный бульвар вдоль пр. Абулхаир хана, от торгового дома «Айна» до гостиницы «Шератон». Насколько в пешеходный бульвар впишется ресторан KFC, пояснил замакима города.

У замакима Актобе спросили, как это повлияет на поток машин с ул. Сатпаева.

– Возможно, где-то сделаем одностороннее движение или установим эстакады специально для движения машин, – перечисляет варианты Жандос Баирханов, замакима города.

Поскольку бульвар будет проходить вдоль Центрального стадиона, возник вопрос: строящееся здание ресторана быстрого питания KFC окажется посередине бульвара или сбоку?

– Ресторан быстрого питания не мешает архитектурному облику. Наоборот, мы должны радоваться, что в городе будет отдельно стоящий ресторан KFC, – ответил Баирханов. – Почему именно в центре города? Такой объект в Жилянке или Акжаре строить не будем же. Рядом учебные заведения, ресторан быстрого питания для них будет очень правильным.

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Все комментарии (8):
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фото пользователя Митрич.
Митрич.
У нас ведь есть проспект Абая! Из него получится замечательный "Арбат", и не нужно ничего масштабно делать. Только необходимо предусмотреть места для парковки машин. Стоят знаки "парковка запрещена" и сложно найти место, чтобы машину оставить и прогуляться с детьми. На Новый год так красиво было, а машину поставить негде.
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02.02.2017, 12:20
фото пользователя logovaldis
logovaldis
А у нас не любят простые решения, которые не требуют особых финансовых вложений!)))
Иначе "пилить" нечего)
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02.02.2017, 12:27
фото пользователя Hunter_phones
Hunter_phones
Ну как же нет стоянки для машин - между Айной и акиматом - там много машин можно запарковать, а далее через пешеходный переход и на Абая.
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02.02.2017, 13:27
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Во-первых, у нас очень не любят ходить ножками без своего авто, а во-вторых, и это я думаю главная причина: я там на площади (как пешеход) замечал знак "Запрещающий дорожный знак 3.2 Движение запрещено" с 20-00 до 06-00. Так что если приехал в 10 вечера полюбоваться на красоту бульвара - паркуйся во дворах.... если место найдешь!;)))Вот такие пироги....
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02.02.2017, 13:40
фото пользователя Митрич.
Митрич.
По Вашему совету необходимо переходить шесть полос движения автотранспорта. Если всем так ходить, то проспект встанет, да и про знак 3.2. Logovaldis верно написал
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02.02.2017, 13:55
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Да, кстати там очень неудобные пешеходные переходы вот эти, как для пешеходов, так и для водителей! Тоже бы кто внимание обратил. Правда я не знаю как реализовать оптимальное решение, то ли светофор с кнопкой поставить, то ли перенести "пешеходку"... Потому что там по одному человеку все переходят и пока люди по одному тянутся легко получается пробка, особенно в часы пик(
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02.02.2017, 14:11
фото пользователя toki_tok
toki_tok
все про то же KFC. не могу понять ответ властей о том что это заведение будем визитной карточкой города! каким это образом? я понимаю что это брэнд, известная в мире сеть забегаловок с жаренными куриными ножками в кляре, но визитной карточкой назвать трудно и противоречит действиям самих же властей потому что с одной стороны закладывают парки здоровья, строят кроссфит площадки где надо и не надо, и в то же время этот так называемый арбат ведет прямо до двери строящегося кфц, ТИПА ЕШЬТЕ И ЖИРЕЙТЕ, вместе с вашими детьми которые только вышли из дворца школьников.
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02.02.2017, 17:21
фото пользователя toki_tok
toki_tok
если уж хотите визитную карточку для туристов приезжающих на матчи, то вот мое вам предложение, создать сеть ресторанов с национальным брендом, придумать меню в нацстиле, к примеру как жас - отау, и пусть иностранцы восхищаются нашей кухней, и пища поздоровее будет, заодно можно и нацсувениры продавать. а так думаете тот же турист это кфц у себя на родине не видел, там они на каждом углу, заправках, в ТЦ и прочее.
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02.02.2017, 17:35
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