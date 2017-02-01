Вдоль центрального проспекта Актобе появится бульвар

На фото: В горакимате показали макет проспекта Абулхаир хана, где создадут бульвар для пешеходов. Его аналогом является Арбат в Москве. || Фото акимата Актобе

Власти города планируют создать пешеходный бульвар вдоль пр. Абулхаир хана, от торгового дома «Айна» до гостиницы «Шератон». Насколько в пешеходный бульвар впишется ресторан KFC, пояснил замакима города.

У замакима Актобе спросили, как это повлияет на поток машин с ул. Сатпаева.

– Возможно, где-то сделаем одностороннее движение или установим эстакады специально для движения машин, – перечисляет варианты Жандос Баирханов, замакима города.

Поскольку бульвар будет проходить вдоль Центрального стадиона, возник вопрос: строящееся здание ресторана быстрого питания KFC окажется посередине бульвара или сбоку?

– Ресторан быстрого питания не мешает архитектурному облику. Наоборот, мы должны радоваться, что в городе будет отдельно стоящий ресторан KFC, – ответил Баирханов. – Почему именно в центре города? Такой объект в Жилянке или Акжаре строить не будем же. Рядом учебные заведения, ресторан быстрого питания для них будет очень правильным.