Актюбинка отдала 10 тысяч долларов мошеннику за перевод в колонию-поселение

Мужчина уверял, что деньги эти передаст сотрудникам за изменение вида наказания, но обещание не сдержал.

За кражу житель Актобе Тынымгали Айшуаков отбывал наказание в колонии-поселении. У него была знакомая, которая отбывала срок в хозотряде колонии КА-168/1 (в здании следственного изолятора). Женщина хотела перевестись в колонию-поселение, но у нее не получалось. Айшуаков по­обещал ей устроить перевод, говорил, что услуга обойдется в 10 тыс. долларов, якобы у него есть влиятельные знакомые. Деньги он отдаст сотруднику. Осужденная поверила и попросила требуемую сумму у своей свекрови. Та передала ее Айшуакову. Обещание свое он не выполнил и деньги не вернул. В суде потерпевшая говорила, что после освобождения искала его, но мужчина сменил место жительства. Через знакомых и родственников он вернул ей только 3 тыс. долларов.

Сам Айшуаков уверял в суде, что денег себе не оставлял, ничего не обещал, а был лишь посредником. Он взял 10 тысяч у свекрови осужденной и передал их бывшему заключенному, который в свою очередь должен был дать их влиятельным людям для решения вопроса о переводе. Суд его оправданиям не поверил. За мошенничество Тынымгали Айшуаков получил новый срок – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества в колонии строгого режима.