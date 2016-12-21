Сайт «Диапазона» будет на технических работах

В ночь с 24 на 25 декабря сайт diapazon.kz будет временно недоступен в связи с техническими работами.

– 3 декабря сайт diapazon.kz подвергся хакерской атаке, из-за этого он был недоступен более 20 часов. Сайт «подняли», но остались некоторые проблемы, над решением которых еще нужно работать. В связи с этим будут внесены технические изменения, чтобы обезопасить сайт в дальнейшем, – объяснил руководитель IT департамента Сергей Амуленко.