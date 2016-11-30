Участникам теракта 5 июня дали пожизненное заключение в колонии особого режима

На фото: Осужденные за теракт приговор слушали спокойно. Некоторые плакали, опустив головы. || Фото газеты «Диапазон»

За участие в нападениях на оружейные магазины и войсковую часть осудили 9 человек. Семерым дали пожизненное лишение свободы, одному – 22 года, ещё одного лишили свободы на 20 лет, 18 обвиняемым за недонесение о преступлении дали от 2 до 5 лет лишения свободы, одному за укрывательство – 4 года лишения свободы, другого приговорили к 4 годам ограничения свободы.

В своем последнем слове подсудимые просили суд не сажать пожизненно и дать возможность вернуться к семьям, говорили, что раскаялись в содеянном.

28 ноября перед зданием спецсуда было мощнейшее оцепление из нескольких живых коридоров. Журналистов и участников процесса запускают в здание, два раза проверив перед входом. В самом здании суда также проверяли по нескольку раз, на каждом этаже. Был слышен лай собаки.

Через два часа стало известно, что суд признал всех виновными и назначил наказание. К пожизненному сроку в колонии особого режима с конфискацией имущества приговорили 7 человек, это Жанабай Куанышбаев, Бакыт Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров, Асхат Рахметов, Ануар Садихов, Асхат Имангалиев. Первые 4 с половиной года своего срока они проведут в тюрьме.

Двое обвиняемых смогли избежать пожизненного срока. Азамату Абдрахманову дали 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В эту же колонию, но сроком на 22 года с конфискацией имущества приговорили Айдоса Жубанова.

За недонесение о преступлении обвинялись 18 человек. К 5 годам лишения свободы приговорены: Калыбек Мергалиев, Ерлан Уразов, Меирбек Муханов, Серик Арыстанов, Рустам Гацаев, Аблай Кабиев, Айбек Нурмуханов. К 4 годам заключения: Ансат Нуржан, Асхат Айтуган, Жансерик Танатаров, Акимжан Кусимов, Алимжан Пирмагамбетов, Алмас Талинбаев, Жанболат Койлыбаев. 3 года должны отсидеть Кожамурат Сагынтаев, Сагингали Сейткалиев и Акылбек Кульмухамбетов. Два года лишения свободы получил Арман Иманбаев.

Обвиняемому за укрывательство Мирлану Ердауову дали 4 года лишения свободы. Другому обвиняемому, Утепову Усену ограничили свободу на 4 года.

Оглашение приговора на двух языках длилось около двух часов. Подсудимые плакали, а их родственники, преимущественно женщины в платках, рыдали.

Некоторые адвокаты возмутились приговором, они намерены подать апелляцию.

– Моему подзащитному Уразову назначили наказание 5 лет лишения свободы. Мы не согласны с приговором. Будем подавать апелляцию, – сказала адвокат осужденного за недонесение Ляззат Омирзакова.

Отец-одиночка избежал тюрьмы

После оглашения приговора пресс-служба облсуда разъяснила, почему семерым обвиняемым дали пожизненное, а двум – 20-22 года.

– По приговору суда Абдрахманов вместе с другими участниками террористической группы участвовал в нападении на оружейный магазин «Паллада». Но чтобы уйти от уголовной ответственности, оставил похищенное в магазине ружье. Затем, выйдя из магазина один, ушел в неизвестном направлении. Таким образом, Абдрахманов не участвовал в нападении на оружейный магазин «Пантера», войсковую часть и блокпост «Акжар-Родниковка», – прокомментировала пресс-секретарь пресс-службы облсуда Илиада Досова.

Также объяснили, почему избежал пожизненного заключения участник теракта Айдос Жубанов. Суд установил, что Жубанов после нападения на «Палладу», вооружившись ножами, похищенными из этого магазина, пытался угнать машину «Жедел Кузета», прибывшую по сигналу тревоги. После неудачной попытки угона Жубанов отделился от группы и скрылся в неизвестном направлении, и в других нападениях террористов он уже не участвовал.

Усен Утепов, осужденный за укрывательство, избежал лишения свободы, потому что он отец-одиночка, объяснили в суде.

– Смягчающим вину обстоятельством суд счел полное признание подсудимым Усеном Утеповым своей вины, положительные характеристики, семейное положение, характер уголовного правонарушения и отсутствие отягчающих обстоятельств, – добавила Илиада Досова.