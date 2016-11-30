Сегодня актюбинцы отмечают День президента

Аким города Ильяс Испанов и секретарь маслихата Сулупан Шынтасова посетили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Курочкина, 101-летнюю долгожительницу Жакибай Бисенгалиеву и поздравили с этим праздником. В Актобе проживают 90 участников ВОВ и 18 долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж.

Напротив облакимата уже установили флажки в честь 25-летия Независимости, появилось праздничное украшение: светящаяся композиция, на которой изображен орел на фоне солнца с цифрой 25.

17 декабря выпадает на субботу. Таким образом, на День Независимости выходными для тех, кто работает 5 дней в неделю, будут 16, 17, 18 и 19 декабря, для тех, кто работает 6 дней в неделю, – 16, 17, 18 декабря выходные, 19 декабря – рабочий день.