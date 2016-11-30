В стране объявили амнистию. Кто выйдет из тюрем?

Президент внес в мажилис законопроект об амнистии в связи с 25-летием независимости. Выйдут ли на свободу известные журналисты и организаторы земельного митинга, выяснял «Диапазон».

Законопроект освобождает от уголовного наказания социально уязвимых граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих детей, пожилых, инвалидов, а также совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные преступления. В отношении других амнистия будет применяться дифференцированно и при условии возмещения ущерба.

Ждет ли амнистия осужденных по громким делам этого года: активистов Талгата Аяна и Макса Бокаева, главу союза журналистов Сейтказы Матаева?

– Амнистия полагается осужденным за преступления, по которым санкция не более 5 лет. Наказание за преступления средней тяжести, совершенные неумышленно, не превышает 5 лет. А если умышленно, то 5 и более лет, – комментирует алматинский юрист Сергей Уткин. – К сожалению, у атырауских активистов ст. 174 ч. 2 («Возбуждение социальной розни»). Это тяжкая статья. Что касается Матаева, то статьи Уголовного кодекса, по которым его осудили, тоже тяжкие. Осужденные за тяжкие преступления могут получить амнистию, если они входят в категорию инвалидов, беременных женщин, пожилых лиц.