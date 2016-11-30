10 миллионов за экспертизу. Сколько денег участники теракта должны семьям пострадавших и государству

На фото: Бакыт Куанышбаев и другие участники теракта, кроме пожизненного срока, должны возмещать многомиллионный ущерб. || Фото газеты «Диапазон»

Приговором суда семеро осуждённых к пожизненному сроку должны выплатить материальный ущерб «Палладе», автопарку, ДВД, войсковой части, моральный ущерб семьям убитых и потерпевшим.

С семерых подсудимых, приговоренных к пожизненному сроку, суд взыскал материальный ущерб. Суд обязал их выплатить магазину «Паллада» 500 тысяч тенге, войсковой части – 557 тысяч, ДВД – 1 миллион 221 тысячу, автопарку – 180 тысяч тенге.

Кроме этого участники теракта должны выплатить моральный ущерб родственникам убитых и потерпевшим во время теракта. Это в общей сложности 3 миллиона 150 тысяч тенге.

Также суд решил, что участники теракта должны государству 10 миллионов 290 тысяч тенге за проведение экспертиз и других судебных процедур. По делу провели 215 различных судебных экспертиз и 26 расследований.

Также в пользу государства конфискуют «Тойота Ланд Крузер», на котором трое террористов 8 июня добрались до съемной квартиры по Некрасова, 79, где позже их уничтожил спецназ.