10 миллионов за экспертизу. Сколько денег участники теракта должны семьям пострадавших и государству

На фото: Бакыт Куанышбаев и другие участники теракта, кроме пожизненного срока, должны возмещать многомиллионный ущерб. || Фото газеты «Диапазон»
Приговором суда семеро осуждённых к пожизненному сроку должны выплатить материальный ущерб «Палладе», автопарку, ДВД, войсковой части, моральный ущерб семьям убитых и потерпевшим.
С семерых подсудимых, приговоренных к пожизненному сроку, суд взыскал материальный ущерб. Суд обязал их выплатить магазину «Паллада» 500 тысяч тенге, войсковой части – 557 тысяч, ДВД – 1 миллион 221 тысячу, автопарку – 180 тысяч тенге.
Кроме этого участники теракта должны выплатить моральный ущерб родственникам убитых и потерпевшим во время теракта. Это в общей сложности 3 миллиона 150 тысяч тенге.
Также суд решил, что участники теракта должны государству 10 миллионов 290 тысяч тенге за проведение экспертиз и других судебных процедур. По делу провели 215 различных судебных экспертиз и 26 расследований.
Также в пользу государства конфискуют «Тойота Ланд Крузер», на котором трое террористов 8 июня добрались до съемной квартиры по Некрасова, 79, где позже их уничтожил спецназ.
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