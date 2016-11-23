В автобусе №15 в Актобе мужчина скончался на глазах у пассажиров

20 ноября 44-летний пассажир неожиданно начал задыхаться и умер прямо в автобусе, сообщает «Диапазон».

В воскресенье, 20 ноября мужчина вошел в автобус №15 на остановке «Электрон» и, едва успев присесть, стал задыхаться. Он схватился за горло, глаза закатились. По словам очевидцев, пассажиры увидели, что лицо мужчины посинело, и стали звонить в скорую помощь.

– Я ехала в этом автобусе, скорую мы вызывали пять раз, – сообщает читатель «Диапазона» в группе в Инстаграм под ником oksi778. – Что могли, мы делали, безразличных людей рядом не было. Из автобуса даже в аптеку побежали. Никто не фотографировал и на видео его не снимал.

– Пассажиры, которые были рядом, заметили, что человеку плохо, и вызвали врачей на остановке «Стадион», – прокомментировал юрист автопарка Руслан Жилкаманов. – Автобус уже тронулся, останавливаться на перекрестке и нарушать правила дорожного движения было нельзя. Водитель доехал до следующей остановки и остановился в ожидании скорой.

На остановке «Космос» пассажиров пересадили в следующий автобус, а автобус с больным человеком остался ждать скорую помощь.

– Когда бригада скорой помощи приехала на место, – пояснили на станции скорой помощи, – мужчина лежал в автобусе без сознания. Врачи зафиксировали внезапную смерть от асфиксии. Как выяснилось позже, мужчина не так давно переехал в Актобе, был женат, но развелся, был безработным. Вместе с братом снимал квартиру в городе.

ДВД по этому поводу никаких комментариев не дал.