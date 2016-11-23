После обращения СМИ генпрокуратура призвала суд давать информацию по теракту 5 июня

Фото из архива "Д"
Генпрокуратура ответила на обращение актюбинских журналистов по судебным слушаниям по теракту 5 июня.
В конце октября 19 СМИ Актобе просили суд возобновить видеотрансляцию судебного процесса по теракту 5 июня и обратились в генпрокуратуру для получения ответа на вопросы с санкции прокуратуры. В своем ответе журналистам региональных и республиканских СМИ заместитель генпрокурора Ахметжанов пояснил, что судебный процесс по теракту решили сделать закрытым ради безопасности потерпевших, свидетелей или других участвующих в деле лиц.
– Суду предложено регулярно освещать ход процесса, информировать о позиции подсудимых в суде, показаниях потерпевших, свидетелей, экспертов, – говорится в ответе генпрокуратуры.
Главное надзорное ведомство подчеркнуло, что сведения суда и ответы на запросы СМИ не должны затрагивать безопасность участников процесса. Также замгенпрокурора отметил, что каждая новость по данному судебному делу будет освещать пресс-служба Актюбинского областного суда.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.