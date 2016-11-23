После обращения СМИ генпрокуратура призвала суд давать информацию по теракту 5 июня

Автор:
После обращения СМИ генпрокуратура призвала суд давать информацию по теракту 5 июня

Фото из архива "Д"

Генпрокуратура ответила на обращение актюбинских журналистов по судебным слушаниям по теракту 5 июня.

В конце октября 19 СМИ Актобе просили суд возобновить видеотрансляцию судебного процесса по теракту 5 июня и обратились в генпрокуратуру для получения ответа на вопросы с санкции прокуратуры. В своем ответе журналистам региональных и республиканских СМИ заместитель генпрокурора Ахметжанов пояснил, что судебный процесс по теракту решили сделать закрытым ради безопасности потерпевших, свидетелей или других участвующих в деле лиц.

– Суду предложено регулярно освещать ход процесса, информировать о позиции подсудимых в суде, показаниях потерпевших, свидетелей, экспертов, – говорится в ответе генпрокуратуры.

Главное надзорное ведомство подчеркнуло, что сведения суда и ответы на запросы СМИ не должны затрагивать безопасность участников процесса. Также замгенпрокурора отметил, что каждая новость по данному судебному делу будет освещать пресс-служба Актюбинского областного суда.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.11.2016, 22:06
  
Обвиняемые в теракте 5 июня раскаялись и просят не сажать пожизненно
23.11.2016, 21:55
  
Ориентировку с не виновным в теракте в Интернет выложил полицейский
23.11.2016, 17:59
  
Баян Есентаева: Не надо брать с меня пример
23.11.2016, 17:11
  
Актюбинцы теперь смогут жаловаться на работу суда по телефону
23.11.2016, 09:55
  
Два майора рискуют оказаться в тюрьме из-за теракта в Актобе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В автобусе №15 в Актобе мужчина скончался на глазах у пассажиров
За высокие цены на хлеб оштрафуют «Рамазан», «Актобе-нан», за дорогой сахар «Дину» и «Анвар»
Обвиняемые в теракте 5 июня раскаялись и просят не сажать пожизненно
Глава облспорта Маханов ушёл с должности
Чиновник, давший $20 000 долларов для устройства дочерей, член «Нур Отана»
Васильев, выступив в Интернете, нарушил запрет суда?
Ориентировку с не виновным в теракте в Интернет выложил полицейский
Замначальника облздрава дал 20 тысяч долларов, чтобы устроить дочь в вуз 12
10 ноября в облбольнице умерли сразу две роженицы 36
Магазин от автомата террористы спрятали на кухне в съёмном жилье