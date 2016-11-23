Васильев, выступив в Интернете, нарушил запрет суда?

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Васильев, выступив в Интернете, нарушил запрет суда?

Экс-руководитель ФК «Актобе» обратился к жителям Актюбинской области. Он под домашним арестом, суд запретил ему пользоваться телефоном и Интернетом.

Смысл выступления Васильева «Д» уже передал в репортаже из зала суда («Гендиректор «Актобе» Васильев на базе под домашним арестом»).

– С учетом масштаба перемен и задач, поставленных акимом Актюбинской области Бердыбеком Машбековичем Сапарбаевым, в 2016 г. нам с вами многое удалось. Мы пригласили сильнейшего главного тренера Юрия Уткульбаева. Если вначале многие не понимали, что это за «кот в мешке», то по ходу сезона высочайшую квалификацию Уткульбаева признал весь Казахстан, включая ярых оппонентов ФК «Актобе».

В конце своего обращения Васильев поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что не понимал тех, кто его критиковал.

– Я как мог, всеми силами и средствами боролся за интересы ФК «Актобе», невзирая на имена и регалии, ругался с федерацией, лигой, судьями, с «Астаной» и «Кайратом». То, что за это меня уничтожали в Астане и Алматы, естественно и понятно. Но я никогда не пойму тех актюбинцев, которые критиковали меня за бескомпромиссность в защите интересов ФК «Актобе», – сказал Васильев.

Напомним, экс-руководителя ФК «Актобе» Дмитрия Васильева обвиняют в незаконном премировании себя, тренеров и футболистов на сумму 248 миллионов тенге. 11 ноября его взяли под домашний арест. Суд постановил, что ему запрещается общаться с людьми, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться телефоном, Интернетом и другими средствами коммуникации.

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