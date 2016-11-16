10 ноября в облбольнице умерли сразу две роженицы

На фото: Алексей показывает фото, где вся семья еще вместе. Он, Татьяна и 4 их детей. «Если бы жене провели операцию, ее можно было спасти», – считает он. Но врачи говорят: Татьяну ничто не могло спасти. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





На фото: Татьяна была активной, жизнерадостной, любила детей, говорят родные. || Фото из архива семьи СОЛОВЬЕВЫХ

Первой не стало 36-летней Динары, которая ждала первенца. Через несколько часов в реанимации умерла 39-летняя Татьяна. Почему это произошло, выяснит врачебная комиссия.

По словам главного акушера-гинеколога облздрава Алии Джангалиевой, первая роженица умерла после кесарева сечения. Ребенок родился здоровый, у самой женщины не выдержало сердце. У Динары был врожденный порок сердца.

– Во время кесарева ее состояние ухудшилось, на фоне порока развилась острая сердечная недостаточность, – говорит Алия Джангалиева. – 15 врачей, ведущие реаниматологи делали все возможное, но смерть была непредотвратимой.

– Почему заранее санавиацией женщину не отправили в Астану, учитывая, что у нее порок?

– Во время беременности у нее не было ни одышки, ни тахикардии, то есть показаний для направления в Астану не было.

В тот же день вечером в роддоме скончалась еще одна женщина, Татьяна Соловьева. Она собиралась рожать 5-го ребенка. С мужем они даже имя ему придумали, Тимофей. Но ребенку не суждено было родиться. Тело мальчика извлекли уже в морге, его похоронили в одном гробу с мамой.

В доме Соловьевых еще не оправились после похорон. Женщина в черном платке, встретившая нас у порога, оказалась свекровью Татьяны. Мужа Алексея на ТЭЦ, где он работает, отпустили на время в отгул, и он тоже пока дома.

– Никто не думал, что так произойдет, – говорит он. – Татьяна перехаживала срок, и врачи сказали, что ребенок может отравиться околоплодными водами, настаивали лечь в роддом, – рассказывает Алексей. – 7 ноября жена поехала, но ее не приняли. Приняли на следующий день. В роддоме Татьяна лежала до 11-го числа. Чего врачи ждали? Мы постоянно с ней созванивались. Татьяна говорила, что дала расписку на кесарево сечение. Почему его не сделали? В результате произошла эмболия – попадание околоплодных вод в кровеносную систему, из-за этого мгновенная смерть ее и ребенка. Пять лет назад жена перенесла операцию по поводу опухоли головного мозга, ей нельзя было рожать самой. Но в четверг она позвонила, говорит, нейрохирург посмотрела снимки и сказала: можно рожать. В обед ей дали таблетки, вызывающие схватки, а в 4 она позвонила: начались рези в животе. Больше я с ней не разговаривал. После смерти супруги я написал заявление в полицию. Следователь сказал, что вскрытие должны делать в онкологии. Поехали туда – нас отправляют в БСМП. Приезжаем в БСМП, говорят: если заявление в полиции, надо обратно в онкологию. Швыряли Татьяну, как кусок мяса. Пожилая женщина, профессор объяснила, что у жены все признаки эмболии. Я ей поверил и попросил больше никуда не возить. Карточку жены в больнице нам так и не вернули.

Старшей дочери Соловьевых, Даше, 17, Валерию на днях исполнилось 11, Кате 9 и самой младшей Саше 6 лет.

– Дети у меня самостоятельные, – говорит Алексей. – Когда Таня умерла, я долго не мог зайти домой. Не знал, как детям сказать. Потом все-таки сообщил, а они еще меня успокаивали.

Подруга Татьяны Олеся собиралась быть ее партнером на родах.

– 7 ноября, когда Таня поехала в роддом в первый раз, ей сказали, что она к ним не относится. Потом посмотрели документы, говорят, да, есть риск, это к нам, но не приняли, а на следующий день у нее уже кровь пошла. Врач на УЗИ ей сказал, что надо делать кесарево и побыстрее, но в роддоме почему-то не стали. Таня была активной, жизнерадостной, очень любила детей. Она умела всех объединить, в школе всегда была в родительском комитете.

– Она любила петь, играла на гитаре, – говорит свекровь Татьяны.

Близкие до сих пор не могут смириться с тем, что ее больше нет. Почему ее не спасли?

– Соловьева поступила на сроке 41 неделя и 2 дня, это критический срок, после которого мы вмешиваемся, – говорит замглавврача по родовспоможению областной больницы Владимир Авраменко. – 2 дня ее обследовали. Какой метод родоразрешения выбрать, всегда решает сама женщина. О кесаревом сечении вопрос не стоял, а мы сами без согласия больного никаких манипуляций не делаем. У Соловьевой была операция по поводу опухоли мозга. Поэтому нужна была консультация нейрохирурга. Он написал, и это есть в документах, противопоказаний для самостоятельных родов нет. У нас здесь кафедра акушерства и гинекологии, есть профессора, доценты, мы все вопросы решаем с ними. Каждый день бывает доцентский осмотр. Соловьеву дважды осмотрела опытный доцент Шиканова. После того как женщина дала согласие, стали проводить индукцию – стимуляцию родов. Она выпила 2 дозы вызывающих, это минимальная дозировка. Когда начались схватки, ее перевезли в реанимацию. Нас здесь было 15 человек – профессора, реаниматологи… У женщины произошла массивная эмболия околоплодными водами. При ней умирают моментально, никто в мире не выживал. Роды она выбрала сама. За 39 лет я провел тысячи операций и могу сказать: кесарево сечение в десятки раз опаснее самостоятельных родов.

У Соловьевой была опухоль мозга, она принимала химиотерапию, были другие противопоказания для беременности и родов. На участке ее предупреждали, она дала расписку, что берет ответственность на себя.

Правоохранительные органы по факту случившегося начали свое расследование.

ОДНА ЦИФРА

С начала года в Актобе было 5 случаев материнской смертности.