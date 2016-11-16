Обвиняемые в теракте полагали, что джихад будет в Сирии или Америке

С 24 октября по 9 ноября допросили всех 66 потерпевших, 48 свидетелей и подсудимых по всем эпизодам обвинения. Подсудимые в своих показаниях указали, кто и где призывал совершать джихад.

По данным областного суда, обвиняемые в недонесении о готовящемся теракте 5 июня отметили, что в тот день в квартире они не поняли сути призыва лидеров террористической группы Дмитрия Танатарова и Армана Айтугана. Подсудимые полагали, что их призывают совершить джихад в Сирии либо в Америке.

Ранее сообщалось, что с 3 по 4 июня 2016 года Дмитрий Танатаров, Арман Айтуган и Султан Кабиев тайно встречались со своими знакомыми, которые торгуют подержанными мобильниками на Центральном рынке. Их приглашали в гости под предлогом празднования акика (рождение ребенка). Когда все собрались, организаторы встречи Дмитрий Танатаров, Арман Айтуган и Султан Кабиев сообщили, что причина сбора другая. Дмитрий Танатаров воспроизвел по МР3-проигрывателю аудиозапись призыва представителя ИГИЛ аль-Аднани, переведенную на русский язык. Аудиозапись содержала призывы к войне против официальной власти Сирии, совершить вооруженный джихад по месту проживания.

После прослушивания призыва к джихаду с мечом Дмитрий Танатаров прочитал проповедь «Сны Аллаха» по тетради. Он сказал, что полицейские устраивают гонения на братьев-мусульман, насилуют верующих сестер, призвал убивать полицейских Актобе и выйти на вооруженный джихад против мирного населения. Дмитрий призвал стать шахидом, то есть пожертвовать собой и пообещал, что того, кто умрет шахидом, ждет рай, где его встретят черноокие девушки.