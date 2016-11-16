В Актобе сгорел автобус

На фото: Во время пожара в автобусе №19 никто не пострадал. || Фото @zello.aktobe

16 ноября рано утром загорелся автобус №19. Водитель только вышел на рейс, пассажиров в салоне не было. Никто не пострадал.

– Водитель съехал с моста 5 микрорайона в сторону Жилянки, на ул. Нокина заметил задымление в салоне. Он свернул на обочину, попытался потушить автобус сам, но смеси в огнетушителе не хватило, – рассказал представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов. – Пока приехали пожарные, автобус сгорел. Предположительно причина в неисправной проводке, ущерб пока не оценивали.