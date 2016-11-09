В поликлиники вернут детских врачей

Педиатры, которых заменили врачами общей практики, вернутся в поликлиники. «Наконец приняли разумное решение. Дошло до того, что в районах перестали выявлять болезни у детей», – говорит детский хирург Булат Дженалаев [на фото].

– Детей к нам привозят, когда болезнь уже проявилась, и это увидели родители. Лечить таких больных сложнее, – говорит руководитель кафедры детской хирургии ЗКГМУ Булат Дженалаев. – В районах не стало детских хирургов, анестезиологов и других специалистов. У детей болезни мочевыводящей, нервной систем, желудочно-кишечного тракта и другие. Врачи общей практики проходят курс «Детские болезни», но надо знать еще анатомию, физиологию. Раньше каждый вуз выпускал от 150 до 200 педиатров в год, но сейчас их нет, и от этого страдают дети.

Врачей общей практики в Казахстане внедрили с 2013 года, детские поликлиники объединили со взрослыми, а в вузах ликвидировали специальность «педиатрия». Но эта практика себя не оправдала. Премьер-министр Сагинтаев дал поручение открыть педиатрические факультеты во всех медвузах. В 2012 году в Казахстане на 10 000 населения приходилось почти 4 педиатра, в 2015 году только 3.

ЗКГМУ на педиатрический факультет перестал принимать с 2007 года. Последний выпуск был в 2013 году, дипломы тогда получили 97 педиатров.

Когда именно педиатров вернут в поликлиники, пока неясно, сказали в облздраве. На это нужно время. Сейчас на приеме 60% врачей общей практики.