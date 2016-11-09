Тренеры и игроки просят генпрокурора разобраться в деле Васильева

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Тренеры и игроки просят генпрокурора разобраться в деле Васильева

ФК «Актобе» на своем официальном сайте опубликовал официальное обращение к генпрокурору и председателю агентства по противодействию коррупции с просьбой разобраться с обвинениями в адрес директора клуба Дмитрия Васильева. В письме указаны фамилии тренеров и футболистов, которых Васильев пригласил в Актобе из России. В обращении говорится, что директор сэкономил для клуба миллионы из бюджета, что таким же образом нужно привлекать к ответственности и «Актобе», и другие команды премьер-лиги.

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