Тренеры и игроки просят генпрокурора разобраться в деле Васильева

ФК «Актобе» на своем официальном сайте опубликовал официальное обращение к генпрокурору и председателю агентства по противодействию коррупции с просьбой разобраться с обвинениями в адрес директора клуба Дмитрия Васильева. В письме указаны фамилии тренеров и футболистов, которых Васильев пригласил в Актобе из России. В обращении говорится, что директор сэкономил для клуба миллионы из бюджета, что таким же образом нужно привлекать к ответственности и «Актобе», и другие команды премьер-лиги.