ФК «Актобе» на своем официальном сайте опубликовал официальное обращение к генпрокурору и председателю агентства по противодействию коррупции с просьбой разобраться с обвинениями в адрес директора клуба Дмитрия Васильева. В письме указаны фамилии тренеров и футболистов, которых Васильев пригласил в Актобе из России. В обращении говорится, что директор сэкономил для клуба миллионы из бюджета, что таким же образом нужно привлекать к ответственности и «Актобе», и другие команды премьер-лиги.
Тренеры и игроки просят генпрокурора разобраться в деле Васильева
Интересная новость? Добавить в закладки
Последние новости раздела
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.