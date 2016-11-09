За участие в войне на Украине актюбинца отправили в колонию на 3 года

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За участие в войне на Украине актюбинца отправили в колонию на 3 года

На фото: Максим Ермолов в 19 лет поехал на Донбасс. На суде просил не сажать его в тюрьму.

Максима Ермолова осудили на 3 года за участие в вооруженном конфликте. Отбывать наказание Ермолов будет в колонии общего режима. По версии обвинения он участвовал в боевых действиях на территории Украины на стороне ополченцев.

Прокурор Багдат Байтурин, ссылаясь на статью УК, по которой казахстанцы не должны участвовать в военных конфликтах в других странах, просил суд наказать Ермолова 4 годами лишения свободы. Сам подсудимый просил не сажать его в тюрьму, мотивируя тем, что он не воевал, никого не убивал, раздавал гуманитарную помощь и добровольно вернулся в Казахстан.

По версии следствия, Ермолов на автобусе доехал до Оренбурга, потом поездом до Ростова-на-Дону. После этого приехал в Таганрог, по паспорту перешел границу. У него были позывные «Малой» и «Ермол». Ермолов говорит, что о конфликте на Украине узнал по телевизору. Хотел просто помочь народу.

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