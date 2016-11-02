Суд по теракту 5 июня переносят в СИЗО

На фото: К 3 ноября допросили потерпевших и свидетелей нападений на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера», которые были 5 июня. || Фото из архива «Д»
По сообщению облсуда, участники процесса согласились на смену места суда. Перевод в СИЗО связан с мерами безопасности. Облсуд пояснил, что в дальнейшем судебное заседание будет проходить в СИЗО в отношении Абдрахманова, который обвиняется в участии в нападениях на оружейные магазины и войсковую часть. Фамилии других обвиняемых не указываются. На 2 ноября допросили 66 потерпевших, 41 свидетеля нападений на «Палладу» и «Пантеру», исследованы доказательства.
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