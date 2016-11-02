К теракту 5 июня оказались причастны радикалы, за которыми следил КНБ

Ввиду закрытости суда по делу о теракте 5 июня «Диапазон» продолжает знакомить с подробностями дела, ссылаясь на собственные источники.

34-летний уроженец Актюбинской области Жанабай Куанышбаев обвиняется в участии в теракте 5 июня. По имеющимся данным, Жанабай до 5 лет воспитывался в полной семье. Но после развода родителей, которые злоупотребляли спиртными, материальное положение было нестабильным.

В 15 лет будущего участника теракта исключили из школы за хулиганское поведение. В 18 лет он получил среднее образование в проф­лицее. По официальным данным, он был женат 4 раза, и только 1 брак был зарегистрирован. Его последняя жена была замужем за радикалом, который в 2015 году отправился в Сирию, присоединился к террористической организации ДАИШ и погиб там. Жанабай воспитывал приемную дочь. Примерно с 2009 года стал интересоваться исламом и салафизмом. Что касается источников дохода, то сообщается, что Куанышбаев занимался сборкой пластиковых окон, ремонтировал автотехнику, зарабатывал прилично, построил коттедж в Кирпичном. Затем продал его. Во время работы в Актобе оказался в обществе салафитов, смотрел видео ДАИШ, слушал лекции проповедников-салафитов Дарына Мубарова, Саида Бурятского. Однако Куанышбаев отрицает причастность к радикальным течениям.

Он познакомился с Рустемом Омаровым, который придерживался радикального направления «салафи джихади». В конце марта этого года Куанышбаев и Омаров в районе Юго-Запад проводили публичные «уагызы-проповеди» и «дагуаты-призывы».

5 мая Куанышбаев представил единоверцам экстремистский видеоролик Шейха Абуяси Аль-Магзуми. Узнав о том, что Куанышбаев и Омаров пропагандируют экстремизм, сотрудники КНБ прослушали разговоры Куанышбаева и Омарова с другими людьми. Их стали подозревать в возбуждении религиозной розни и пропаганде экстремизма. Были ли они под арестом, после того как их разоблачили 5 мая, неизвестно. Но и Куанышбаев, и Омаров оказались причастны к теракту в Актобе, что позволяет предположить, что к 5 июня оба были на свободе.