Суд отказал журналистам Актобе и оставил процесс по теракту закрытым

Перед главным судебным разбирательством в спецсуде объявили слушания закрытыми. Пресс-служба областного суда передала, что это сделано для безопасности потерпевших, свидетелей, а также в интересах охраны госсекретов. К госсекретам отнесли эпизод с нападением на войсковую часть.

Поскольку в зал суда заходить запрещалось, журналисты 19 СМИ просили возобновить видео­трансляцию судебных слушаний, которую организовали специально для прессы. Письмо журналистов приняли в областном суде и спецсуде 28 октября. В тот же день корреспондент «Диапазона» в присутствии коллег вручил другой экземпляр письма заместителю генпрокурора РК Андрею Кравченко. Представитель главного надзорного органа пообещал рассмотреть обращение и дать ответ.

1 ноября облсуд ответил, что по делу о теракте 5 июня в суд обратились более 30 потерпевших и свидетелей с заявлением, что они опасаются родственников и друзей подсудимых, отказываются являться в суд и давать показания. Судебное заседание закрыли для безопасности родственников, их семей и близких. Суд считает, что широкое освещение судебного процесса может повлечь нежелательные последствия для участников процесса.