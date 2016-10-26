Семиклассница упала из окна 10-го этажа





На фото: 12 микрорайон, дом №45. Школьница упала из окна 10-го этажа на асфальт. Ее госпитализировали в больницу, от полученных травм она умерла. || Фото автора

От полученных травм она умерла в больнице.

Трагедия случилась 24 октября в доме №45 в 12 микрорайоне. 13-летняя Адель упала из окна квартиры на 10-м этаже. Девочку госпитализировали в железнодорожную больницу, позже она умерла от полученных травм. Что это суицид или несчастный случай, пока неизвестно. В пресс-службе ДВД о трагедии не сообщили. Адель училась в школе №56.

– Школа наша новая, открылась только в январе 2015 года, – рассказала директор школы №56 Гульдария Абдыгариева, – Адель перешла к нам из 51-й гимназии. Очень тяжело говорить, для школы, для меня лично это большая трагедия. Адель спокойная девочка, ни с детьми, ни с учителями никогда не конфликтовала. Училась только на 4 и 5. Адель активистка, участвовала в жизни школы, у нее были качества лидера. В эту субботу у нас будет осенний бал. Адель с одноклассниками тоже готовилась к нему.

26 октября Адель похоронили.