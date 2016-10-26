Актюбинку, сбежавшую в Сирию, суд отказалcя признать пропавшей без вести

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Актюбинку, сбежавшую в Сирию, суд отказалcя признать пропавшей без вести

Суд отказал жителю Актобе, требовавшему признать пропавшей без вести его жену, сбежавшую в Сирию, сообщает пресс-служба областного суда.

В суд города Актобе поступило заявление Жаманкулова о признании его супруги Алмагамбетовой безвестно отсутствующей. Жаманкулов с 2005 года был женат на гражданке Алмагамбетовой. По его словам, в марте 2013 года жена уехала в Алматы, оттуда отправилась в Киргизию. Жаманкулов пишет в своем иске, что однажды жена позвонила ему на сотовый телефон и сказала, что находится в Сирии на джихаде. С тех пор ему о ее судьбе ничего неизвестно. Мужчина сам воспитывает 3 несовершеннолетних детей. Жаманкулов просил суд признать жену безвестно отсутствующей, чтобы с ней развестись.

При этом в отношении Алмагамбетовой возбуждено уголовное дело по фактам пропаганды терроризма и экстремизма, участия в деятельности террористической группы, разжигания религиозной розни. 11 марта 2016 года ее объявили в международный розыск.

В суде отметили, что женщина пешком пересекла границу Казахстана в направлении Кыргызстана.

«В этой связи оснований для признания названного лица безвестно отсутствующей у суда не имелось. Решением суда Актобе в удовлетворении заявления отца троих детей отказано», – отметили в пресс-службе областного суда.

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