В Актобе будут сносить долгострои

Об этом вчера на встрече в городском акимате заявил аким области Сапарбаев. Под снос могут пойти «Космос» и всё, что построено за красной линией.

26 октября в горакимате прошло совещание, где подводили итог 9 месяцев. Подводил их аким города Ильяс Испанов, слушали аким области Сапарбаев, руководители областных и городских управлений и отделов, депутаты городского и областного маслихатов, руководители предприятий и общественных организаций.

– По строительству, как уже было сказано, генеральный план города утвержден. Наконец-то, пять лет им занимались. Теперь надо согласно плану строить.Я неоднократно делал замечание нашим проектировщикам, что они не умеют проектировать. Я их предупредил, что будем приглашать из других городов. А что теперь делать? Мы не можем же строить так, как строили однотипные в ХIХ-ХХ веках. Тем более, горожане жалуются. Никакого облика, никакого фасада нет. Еще один вопрос по отношению к долгострою. Гостиницу «Космос» надо изъять или снести. Насчет «Шератона» тоже надо решить вопрос. Вообще, кто не строится, «долгостроит», по решению суда будем сносить. Все, хватит. Особенно это касается тех объектов, которые построены по красной линии. У нас есть некоторые объекты бизнеса, которые даже на тротуаре построены. А людям где ходить? Будем жестко подходить к этому вопросу. Жестко, вплоть до сноса. А что теперь делать? Если по-человечески, нормально не понимают, – сказал глава региона Бердыбек Сапарбаев после доклада Испанова.