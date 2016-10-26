В Каргалинском 11-классники избили учителя физики

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В Каргалинском 11-классники избили учителя физики

Выпускники, вступившие в конфликт с молодым учителем, хорошо учатся и не хулиганы, утверждают в школе им. Арынова.

Как рассказали «Диапазону» читатели, конфликт между молодым учителем физики и старшеклассниками школы им. Арынова произошел на прошлой неделе. Дети побили преподавателя, он с переломом руки попал в больницу.

– Все произошло после уроков во второй половине дня. 11-классники у нас учатся в первую смену, – рассказывает о произошедшем замдиректора школы Бибинур Кабатбергенова. – Детей было четверо. Из-за чего произошел конфликт, мы не знаем, этим занимается полиция. Молодой специалист работал в школе всего 2 месяца. Замешанные в инциденте школьники никогда на учете не стояли, все хорошо учатся. Мы сами удивились, что они на такое пошли. Учитель в больнице не лежит, ходит, но на руке гипс. Пока на работу не вышел, на больничном. Дети на уроки ходят. Мы встречались с родителями, дети попросили у учителя прощения, он их простил.

В ДВД сообщили, что полицейские ведут разбирательство.

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