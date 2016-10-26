В Актобе пройдёт аукцион земельных участков

Как сообщили в городском акимате, торги пройдут по английскому методу, на повышение. Право аренды на все 10 участ­ков дается на 3 года, у каждого свое целевое назначение. В Саздинском землю можно арендовать под магазин, в Заречном-3, Кирпичном, возле мартукской трассы – под АЗС, на Курмыше – под торговый павильон, а в Елеке – для размещения кафе. В ауле Нокина землю предлагают под мини-пекарню, в Авиагородке – для мастерской, а в Батысе-1 – для размещения многоэтажного дома. Начальные цены разные: от 463 тенге до 1,7 млн тенге. Шаг на аукционе составит от 5 до 10% текущей цены.

В течение 5 дней после торгов покупатели должны оплатить 50% аукционной стоимости земли. Желающих участвовать в торгах просят подать заявки заранее, регистрация заканчивается за сутки до его начала. Аукцион пройдет 4 ноября в горакимате, начало в 11:00.