На разъяснение основ ислама 43 миллиона

Столько денег выделили на профилактику терроризма среди молодёжи только в 2016 году. Об этом сообщил глава управления по делам религий Бауыржан Есмахан.
По словам Есмахана, в составе центра «Ансар» этой работой занимались 210 человек, которые провели более 1700 встреч с охватом 50 тысяч человек.
– В исправительных учреждениях теологи и имамы провели 225 встреч. Результатом такой работы стало то, что 286 человек вернулись в традиционную религию, в ханафитский мазхаб, – заявил Бауыржан Есмахан.
Также в актюбинское медресе пригласили около 20 последователей нетрадиционных течений из Актобе, а также Шалкарского, Темирского и Мугалжарского районов. Для них провели семинары.
Всего на 2016 год для разъяснительной работы среди молодежи из республиканского бюджета выделили 43 миллиона тенге.
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