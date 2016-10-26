На разъяснение основ ислама 43 миллиона

Столько денег выделили на профилактику терроризма среди молодёжи только в 2016 году. Об этом сообщил глава управления по делам религий Бауыржан Есмахан.

По словам Есмахана, в составе центра «Ансар» этой работой занимались 210 человек, которые провели более 1700 встреч с охватом 50 тысяч человек.

– В исправительных учреждениях теологи и имамы провели 225 встреч. Результатом такой работы стало то, что 286 человек вернулись в традиционную религию, в ханафитский мазхаб, – заявил Бауыржан Есмахан.

Также в актюбинское медресе пригласили около 20 последователей нетрадиционных течений из Актобе, а также Шалкарского, Темирского и Мугалжарского районов. Для них провели семинары.

Всего на 2016 год для разъяснительной работы среди молодежи из республиканского бюджета выделили 43 миллиона тенге.