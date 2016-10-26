На месторождении погибли двое рабочих

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На месторождении погибли двое рабочих

Произошло это 25 октября на месторождении Северная Трува в Байганинском районе. По сообщению «СНПС–Актобемунайгаз» работники умерли после употребления спиртного.

Во вторник днем в вахтовом поселке стало плохо трем мужчинам. Для оказания им медицинской помощи, сообщили в «СНПС–Актобемунайгаз» на место выехала бригада медработников. Врачи приняли меры оперативной помощи пострадавшим, но спасти 2 из них (мужчинам 44 и 43 года) не удалось. Третий рабочий, ему 31 год, находится в больнице.

– Создана комиссия по расследованию случившегося, но причина не связана с производством. Предварительно установлено, что пострадавшие после рабочей смены употребляли спиртное, – сообщили в «СНПС–Актобемунайгазе».

По словам руководителя управления по инспекции труда Жолмурата Жубаназарова, мужчины работали в «Актобемунайсервисе» АО «СНПС–Актобемунайгаз». Их обнаружили в жилом вагончике.

– Мы ждем официального письма от предприятия, после этого начнем расследование, – сказал Жолмурат Жубаназаров.

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