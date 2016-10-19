Суд по теракту 5 июня проходит с автоматчиками на крышах

На фото: Суд по теракту транслировали до того момента, когда его объявили закрытым. После этого трансляция для журналистов прервалась.





На фото: Спецсуд по уголовным делам. Здесь проходят слушания по делу о теракте. Окрестности суда оцеплены стражами порядка.





На фото: На крышах домов стояли вооруженные люди в камуфляжной форме, похожие на снайперов. Жильцы домов вблизи суда теперь будут их видеть часто. || Фото В. ЗОБЕНКО





На фото: Родственники обвиняемых ждали на улице. Их не впустили.

Улицу Калдаякова, где находится суд, 18 октября заблокировали полицейские машины, на крышах домов стояли автоматчики. Процесс проходил в закрытом режиме. За теракт в Актобе судят 29 человек, 9 обвиняемых за участие и 18 подсудимых за недонесение. У 29 обвиняемых 27 адвокатов.

С раннего утра дорогу на Калдаякова с обеих сторон закрыли полицейскими машинами. Вооруженные полицейские и спецслужбы дежурили и во дворах многоэтажных домов.

Перед началом судебного разбирательства в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам тщательно обыскивали каждого, запускали сюда по списку. Для журналистов выделили отдельную комнату.

Как сообщила пресс-служба облсуда, к процессу по делу о теракте здание спецсуда хорошо оборудовали, повсюду установили камеры. 20 камер стояли в помещении конвоира, через которое проходят обвиняемые. Для подсудимых создали хорошие условия: сан­узел, раковина, столовая. Из СИЗО будут привозить еду.

По событиям 5 июня к уголовной ответственности привлекаются 29 лиц (арестованы 28). Из них 9 участвовали в теракте, 18 судят за недонесение о готовящемся теракте и двоих за укрывательство преступников. У 29 обвиняемых 27 адвокатов. Их действия квалифицированы по статьям «Убийство», «Разбой», «Акт терроризма», «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» и другим статьям УК РК. По делу проходят 88 потерпевших, 48 свидетелей.

Дело рассматривает председатель спецсуда Нурлан Султанов. До оглашения приговора ему обеспечили круглосуточную охрану. На стороне гособвинения 3 прокурора.

В 9:00 начались предварительные слушания, обвиняемые сидели в длинной камере из нескольких отсеков. В трех отсеках находились по 6 человек, в двух – по 5. Перед каждым подсудимым была табличка с его именем и фамилией. Во время процесса в зале находились вооруженные стражи порядка. Журналисты наблюдали за процессом по монитору в отдельной комнате. Но не успел суд начаться, пропал звук. Вышедший к представителям СМИ судья спецсуда Ахметкали Молдагалиев заявил, что процесс будет закрытым.

Позже пресс-служба суда объяснила, что сделано это в целях безопасности потерпевших, свидетелей и других участников процесса, а также в интересах охраны государственных секретов. По решению суда, к госсекретам относится эпизод с нападением на войсковую часть.

Следующее судебное заседание по делу о теракте 5 июня пройдет 24 октября.