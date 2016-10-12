Вокзал Актобе огородят забором для борьбы с терроризмом

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Вокзал Актобе огородят забором для борьбы с терроризмом

В Актобе изучают объекты на их готовность к террористическим угрозам. К этому дню нарушения выявили в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

По сообщению представителей рабочей группы, на вокзале Актобе есть нарушения пожарной безопасности, недостаточно камер видеонаблюдения, а на перронах нет приспособлений для инвалидов.

– Мы дали им рекомендации, чтобы исправили нарушения. Также обсудили предложение огородить вокзал небольшим забором, поскольку в десяти метрах от вокзала находится частная автостоянка, – говорит начальник управления прокуратуры ЗКО Алмас Унаев.

По его словам, ограждение предлагают сделать для того, чтобы при взрыве машины огонь не распространился на здание вокзала. Что касается аэропорта, борцы с экстремизмом сообщили, что там также не хватает видеокамер и есть нарушения по пожарной безопасности. Также отметили, какая аппаратура есть в аэропорту для выявления террористов.

– Аэропорт оснащен интроскопами, рентген-аппаратами и техникой, которая определит радиацию и даже найдет онкобольных в толпе людей, - рассказывает Маулен Касымжан, старший оперуполномоченный управления по борьбе с экстремизмом ДВД Алматы.

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