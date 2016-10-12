Полицейский получил взятку «Айфоном»

На фото: Полицейский требовал у подчиненного за покровительство на службе «Айфон» и оказался на скамье подсудимых.
Накануне суда он попал в больницу.
В получении взятки обвиняют командира роты дорожно-патрульной полиции ДВД области 46-летнего Алтая Султанова. В марте этого года он потребовал от подчиненного купить ему сотовый телефон марки «Айфон S5» стоимостью 125 тысяч тенге. Взамен обещал тому общее покровительство по службе, не привлекать к дисциплинарной ответственности, сказано в материалах уголовного дела. 25 марта подчиненный снял свои деньги с банковского счета, купил требуемый мобильник и в тот же день передал его через водителя Султанову.
1 сентября полицейский написал заявление на Султанова в антикоррупционную службу. 14 сентября в здании этого ведомства у Султанова изъяли «Айфон», после чего задержали. До суда полицейского отпустили под залог.
12 октября должно было состояться судебное заседание, но Султанов на него не явился.
– Султанов находится в больнице в Каргалинском на стационарном лечении. У него проблемы с сердцем, то ли предынфарктное состояние, то ли давление, – сообщил суду адвокат полицейского.
Судебное разбирательство отложили на неделю для того, чтобы Алтай Султанов поправил свое здоровье и смог предстать перед судом.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.