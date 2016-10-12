Перед процессом по теракту 5 июня суд купил технику за 1,5 миллиона тенге

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Перед процессом по теракту 5 июня суд купил технику за 1,5 миллиона тенге

Деньги спецсуду Актобе выделил Верховный суд. На них закупили компьютер, телевизор, микрофоны и другую технику.

Оборудование, по словам председателя спецсуда Нурлана Султанова, нужно для фиксирования судебных заседаний. Чтобы облегчить ведение протокола.

– Сейчас уже не пишут вручную, фиксируют все на диск, – сказал председатель спецсуда.

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам поступило дело подозреваемых в теракте 5 июня. Дату судебного заседания еще не назначили.

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