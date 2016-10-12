В правительстве утвердили генплан Актобе

К 2040 году численность населения Актобе должна достичь 1 млн человек, застраивать город по новому генплану начнут уже в 2017 году.

Возводить планируют преимущественно многоэтажные дома, частные дома строить меньше. Землю под ИЖС будут выделять только в пригородной зоне.

– Территория города вырастет с учетом автодороги Западная Европа–Западный Казахстан. По генплану 2003 года площадь города составляла 42 846,9 га, теперь вырастет до 71 248,4 га. У города появятся зеленый пояс, два водно-парковых диаметра.

Актобе должен стать центром перспективной агломерации, ее опорные пункты Хромтау и Кандыагаш. Генпланом предусмотрено развитие транспортных связей: железнодорожных между Актобе и Хромтау (новая ветка Хромтау–Бестамак с подключением к предлагаемому проектом южному железнодорожному обводу), автомобильных между Актобе и Алгой. В перспективе рассматривается возможность использования электрифицированного пригородно-городского рельсового транспорта.

В границы пригородной зоны включили территории Мартукского, Алгинского, Каргалинского и Хромтауского районов.

ОДНА ЦИФРА

Территория города с учетом автодороги Западная Европа –Западный Казахстан вырастет до 71248,4 гектара