В области прошёл снег

На фото: 12 октября в соцсетях появились фотографии села Комсомол в снегу. фото Нуржана Нагиметова, сообщество "Водители Актобе Zello"
13 октября Актюбинская область будет под влиянием антициклона, осадков не ожидается.
Температура днем по области ожидается +3... +8, местами +11, по городу +6…+8.
– Ветер северных направлений, но он будет постепенно меняться на южные, – рассказала начальник отдела прогноза Айгуль Саймова. – Температура незначительно вырастет, 14-15 октября ночью ожидается 0... +5 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.
В выходные возможны осадки.
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