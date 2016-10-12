В области прошёл снег

На фото: 12 октября в соцсетях появились фотографии села Комсомол в снегу. фото Нуржана Нагиметова, сообщество "Водители Актобе Zello"

13 октября Актюбинская область будет под влиянием антициклона, осадков не ожидается.

Температура днем по области ожидается +3... +8, местами +11, по городу +6…+8.

– Ветер северных направлений, но он будет постепенно меняться на южные, – рассказала начальник отдела прогноза Айгуль Саймова. – Температура незначительно вырастет, 14-15 октября ночью ожидается 0... +5 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В выходные возможны осадки.