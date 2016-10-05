Сегодня на Центральном стадионе пройдёт матч Казахстан–Англия (ФОТО)

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Сегодня на Центральном стадионе пройдёт матч Казахстан–Англия (ФОТО)

Впервые в Актобе состоится матч квалификации чемпионата Европы по футболу. Фото В.Зобенко

В наш город приехали звездные футболисты Европы. Матч между молодежными сборными Казахстана и Англией состоится в 20:00 (время местное).

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