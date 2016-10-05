Трёх полицейских арестовали за взятки

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы ДВД области Е. Бижанов, Р. Еркинов и Е. Шадыманов на систематической основе брали взятки от водителей за непривлечение их к адмответственности за нарушения ПДД, сообщили в антикоррупционной службе.

– При получении очередной взятки в 80 тысяч тенге полицейских задержали. Свою вину в преступлении они полностью признали, – уточнили в ведомстве.