Трёх полицейских арестовали за взятки

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Трёх полицейских арестовали за взятки

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы ДВД области Е. Бижанов, Р. Еркинов и Е. Шадыманов на систематической основе брали взятки от водителей за непривлечение их к адмответственности за нарушения ПДД, сообщили в антикоррупционной службе.

– При получении очередной взятки в 80 тысяч тенге полицейских задержали. Свою вину в преступлении они полностью признали, – уточнили в ведомстве.

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