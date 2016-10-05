В Актобе горел музей

На фото: 4 октября. Двор музея. Пожарные выносят из сгоревшего хранилища картины и другие исторические вещи. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

4 октября около полудня загорелось хранилище краеведческого музея в старой части Актобе. Сработала сигнализация и автоматическое тушение огня, пожарным удалось спасти большую часть экспонатов.

Историко-краеведческий музей давно закрыт по решению суда, экспонаты временно перевели в областную библиотеку, там же работали сотрудники. Но в день пожара работники были в музее.

– Они раскладывали экспонаты. В музее более 104 тысяч экспонатов, есть старые картины и фотографии, редкие книги, архивные документы, кольчуги Есет батыра, наконечники эпохи бронзы. Но пожар вовремя локализовали. Почти все экспонаты спасли. Только одна сувенирная лошадь сгорела, – рассказала директор музея Мейрам Дуйсенгали.

Пламя увидели сотрудники хранилища. После закрытия в музее обычно бывают только завхоз и дежурный.

– Здание построено в довоенное время, с тех пор не было капремонта. Провода старые, кровля на грани обвала. Рядом стройка, электричество берут отсюда. Наверное, была нагрузка на проводку, и она замкнула, – сказал один из сотрудников музея.

Точную причину пожара установят дознаватели. Представители ДЧС отметили, что крупного пожара избежали благодаря тому, что сработала система самотушения.

– В тушении пожара были задействованы 35-40 человек, – сообщил замначальника службы пожаротушения Арман Кадыров.

По словам сотрудников, музей закрыли из-за аварийного состояния. Работники ждут, когда построят новое здание. По словам главы управления культуры Каната Айтбаева, новое здание построят в Батысе-2 в следующем году.