В Кенкияке в 2-этажном доме взорвался газ

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В Кенкияке в 2-этажном доме взорвался газ

На фото: 30 сентября. На 1-м этаже дома, куда провалились плиты, был склад, никто не жил и жертв удалось избежать. || Фото читателя «Д»

Взрыв произошел 30 сентября около 22 часов. В квартире, где был взрыв, никто не жил.

– В 9:55 раздался сильный грохот, в окнах задребезжали стекла, – рассказывает жительница Кенкияка Ардак Кубашева. – Выбегаем – из соседней 2-этажки идет дым. Мы вызвали пожарных. Квартира, где произошел взрыв, долгое время пустовала. Ее купили, хозяин решил сделать ремонт. Днем проводили сварку на газовой трубе. Говорят, скопился газ, а вечером, когда вошли, включили свет.Внизу был склад магазина. Телевизор, холодильник, все остальное сгорело. Погибших нет, хозяин квартиры и сварщик получили ожоги.

Как рассказал аким Кенкиякского округа Еркин Жолмуханов, в квартире самовольно переоборудовали газовую трубу. Из-за взрыва подъезд в аварийном состоянии. Там 8 квартир, жили в 4. Хозяева пострадавших квартир подали заявление в полицию, возбуждено дело. В других подъездах жильцы не пострадали.

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