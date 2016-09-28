Задай вопрос главе облздрава

«Диапазон» заканчивает принимать вопросы о нашей медицине для руководителя облздрава Асета Калиева. 29 и 30 сентября с 14 до 16 часов по тел. 56-43-43 или gazeta@rifma.kz
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.