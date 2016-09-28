Бывший опер на «Шевроле» сбил двух женщин и сбежал

На фото: 28 сентября. Уголовный суд. Тимур Курмангазин отказался давать показания в суде, но вину полностью признал. || Фото автора

31-летняя мама школьника умерла от травм.

Бывший оперативник Илекского отдела полиции 25-летний Тимур Курмангазин на машине «Шевроле» ехал ночью 3 июля по ул. Аз Наурыз. На его полосе остановилась машина, он свернул на обочину напротив ресторана «Арцах», протаранил две машины на парковке и сбил двух женщин на обочине. Курмангазин уехал с места происшествия, не вызвал скорую помощь.

31-летняя Айгерим от полученных ран скончалась в больнице, у нее остался сын-шестиклассник. 28-летняя Аниса получила тяжелые травмы. На суд она пришла в маске, у нее травмирована скула. В аварии она еще повредила ногу, ходит с трудом, не может долго стоять, ей предстоит еще лечиться. Но виновника аварии женщина простила. Он возместил ей ущерб, его мама приходила к ней в больницу. Аниса переехала из Иргиза, работала на вахте помощником повара, но после аварии вынуждена была поменять работу. Она с трудом рассказывала подробности страшной аварии.

– Вечером мне позвонила Айгерим, она хотела встретиться, поговорить, – рассказывала пострадавшая. – Мы сидели в парке на скамейке, потом решили пойти в «Арцах». Там мест не было, мы шли по обочине к пешеходному переходу. Айгерим взяла меня за руку, сказала: держи меня, не выпускай. Больше ничего не помню. Очнулась уже в реанимации. Потом рассказали, что подруга умерла.

В суде Тимур Курмангазин отказался давать показания, только отметил, что на момент ДТП в полиции не работал. В ходе следствия он рассказал, что в ту ночь пытался уйти от столкновения, поэтому вырулил на обочину, столкнулся с машинами, потом увидел, как на лобовое стекло упал пешеход. После этого уехал, поставил машину дома, но как добирался, не помнит, когда очнулся, обнаружил себя в районе «Кен Дала», шел пешком. Когда родные узнали об аварии, стали уговаривать пойти в полицию, у дяди от переживаний случился инсульт. Тимур объяснил, что сбежал с места аварии, потому что был в шоке.

Адвокат ходатайствовала о заключении процессуального соглашения, что дает минимальное наказание. Суд идет.