Следователи изучают матч «Актобе» – «Ордабасы» на признак «договорняка»

После запроса «Диапазона» в генпрокуратуру антикоррупционщики начали расследовать вероятность договорного матча «Актобе» – «Ордабасы», прошедшего этим летом.

В августе «Диапазон» направлял запрос в генеральную прокуратуру об аудиозаписи, где собеседники говорят о возврате денег за «договорной матч». Голоса собеседников похожи на гендиректора ФК «Актобе» Дмитрия Васильева и главного тренера ФК «Ордабасы» Бахтияра Байсеитова. Запись разговора выложил Айсултан Назарбаев. Антикоррупционная служба, получив письмо от прокуратуры, возбудило уголовное дело. Кроме того, в отношении руководства «Актобе» возобновили дело о невыплате зарплаты футболистам и сотрудникам клуба.