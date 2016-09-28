Следователи изучают матч «Актобе» – «Ордабасы» на признак «договорняка»

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Следователи изучают матч «Актобе» – «Ордабасы» на признак «договорняка»

После запроса «Диапазона» в генпрокуратуру антикоррупционщики начали расследовать вероятность договорного матча «Актобе» – «Ордабасы», прошедшего этим летом.

В августе «Диапазон» направлял запрос в генеральную прокуратуру об аудиозаписи, где собеседники говорят о возврате денег за «договорной матч». Голоса собеседников похожи на гендиректора ФК «Актобе» Дмитрия Васильева и главного тренера ФК «Ордабасы» Бахтияра Байсеитова. Запись разговора выложил Айсултан Назарбаев. Антикоррупционная служба, получив письмо от прокуратуры, возбудило уголовное дело. Кроме того, в отношении руководства «Актобе» возобновили дело о невыплате зарплаты футболистам и сотрудникам клуба.

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