Подозреваемого в изнасиловании сельского врача посадили в СИЗО

Сама врач лечится в БСМП и идёт на поправку. 26 сентября некоторые СМИ сообщили, что она умерла, но это оказалось неправдой.

Мужчину, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании врача в отдаленном ауле Айтекебийского района («В Айтекебийском районе сосед жестоко избил и изнасиловал сельского врача» «Д» №38 от 22.09.2016), водворили в СИЗО Актобе. Об этом сообщил начальник Айтекебий­ского РОВД Ардак Исмаилов [на фото] 23 сентября, после встречи работников правоохранительных органов с населением в селе Комсомол.

– Мужчина подозревается в совершении преступления по статье 212 ч.1. Назначили экспертизы, идет расследование, – был краток он.

Речь идет о статье УК «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей», за что грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Потерпевшая сейчас находится в БСМП, ее состояние средней тяжести. С ней работает психолог. Опубликованная 26 сентября на казахстанских сайтах информация, что она скончалась, оказалась ложной.

Напомним, преступление было совершено около 2 часов ночи 19 сентября в одном из сел Айтекебийского района. Живущий через несколько домов от сельского врача мужчина среди ночи ворвался к ней в дом, избил и изнасиловал ее. Крики услышал другой сосед врача, позвонил водителю скорой и сельскому акиму. Женщину доставили в райбольницу, оттуда – в БСМП.

25-летняя врач работала в поселке с апреля, у нее 7-месячный ребенок, которого она растила одна. Девушка приехала в Айтекебийский район по направлению «С дипломом в село» в прошлом году. До декабря, пока не ушла в декретный отпуск, работала в райбольнице врачом общей практики. В апреле решила выйти на работу. В это время в поселке, что в 200 километрах от Комсомола, открывали врачебную амбулаторию. Молодой врач согласилась ехать туда.

– Произошедшее – вопиющий факт, – говорит председатель обкома профсоюза медработников Лаура Жазыкова [на фото]. – Мы постоянно на связи с врачами БСМП, узнаем о состоянии больной. По нашим сведениям, мужчина был пьяный, ворвался к врачу домой среди ночи сам, она не смогла защититься. Наша профессия опасная. Мы работаем и с психбольными, были случаи, когда на участках на врачей нападали собаки. Увы, в Айтекебийском районе на месте пострадавшего врача могла оказаться любая беззащитная женщина. Мы сопереживаем своей коллеге, обком профсоза будет помогать ей и морально, и материально.