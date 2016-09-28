5 месяцев не могут найти убийцу первоклассника из аула Милы

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5 месяцев не могут найти убийцу первоклассника из аула Милы

На фото: 23 сентября. Село Комсомол. В райцентре проходит встреча работников правоохранительных органов с населением. Гульзира Сеитова просит найти убийцу сына.

Мама Саяна обратилась к руководству области, чтобы помогли найти преступника.

Саян Жаксылык из аула Милы Айтекебийского района пропал утром 27 апреля по дороге в школу. Тело ребенка нашли на заднем дворе дома, где живут его бабушка и дядя, оно было завернуто в целлофан. По данным экспертизы, ребенка задушили, других повреждений не было. Дело возбудили по статье «Убийство», но преступление до сих пор не раскрыли.

23 сентября мама ребенка со слезами обратилась к приехавшему в Комсомол акиму области Сапарбаеву. Вместе с руководством правоохранительных органов он встречался в райцентре с населением.

– Почти полгода прошло, а кто убил ребенка и за что до сих пор не понятно. Я опасаюсь за жизнь второго ребенка, помогите, – обратилась к акиму Гульзира Сеитова, которая специально приехала из Милы.

Начальник Айтекебийского района Ардак Исмаилов ответил, что они ждут геномную экспертизу, ее выполняют 5 месяцев, экспертиза делается в Алматы и Астане. Изначально, по словам полицейских, они отрабатывали 3 версии преступления, сейчас рассматривают две. Дело находится в следственном управлении ДВД.

Аким области дал поручение прокурору области и начальнику ДВД взять его под свой контроль.

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