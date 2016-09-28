По подозрению в изнасиловании ребёнка в Хромтау задержали 36-летнего мужчину

«Д» писал об этом случае 22 сентября («Д» №38 «Мужчина надругался над 6-летней девочкой»). Преступление произошло 15 сентября, около 9 вечера на летней кухне частного дома, где жила девочка. Потерпевшего ребенка обнаружил 10-летний брат. Судмедэкспертиза подтвердила факт насилия над ребенком в извращенной форме.

– Подозреваемого задержали сразу. Им оказался брат отчима ребенка. Ему 36 лет, – сообщили в областной прокуратуре. – Ранее он судимый. Мужчина в тот день пришел в гости к брату. Оставшись наедине с девочкой, совершил насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.