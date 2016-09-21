У вас есть вопрос к начальнику облздрава? Звоните

Почему миллионы тратят на скрининг, а онкобольных меньше не становится? Почему поликлиники строят, а очереди не уменьшаются? Почему пожилых людей не берут в больницы, а дети умирают, едва родившись? Все вопросы о здоровье, медицине, работе поликлиник, больниц и самих врачей в Актюбинской области вы можете задать по телефону редакции «Диапазона» 56-43-43 для руководителя облздрава Асета Калиева 29 и 30 сентября с 14 до 17 часов или по электронной почте gazeta@rifma.kz.