Перепутала газ с тормозом и насмерть сбила бабушку на «зебре»

На фото: Перекресток улиц Тургенева и Калдаякова. «Опель» под управлени ем 27-летней Кристины поворачивал с ул. Тургенева на Калдаякова и сбил на переходе бабушку, она умерла. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Подсудимая 27-летняя Кристина Алорус рассказала в суде, что стаж вождения у нее 5 лет. 24 мая вместе с мужем ездили в автоЦОН, автомобиль «Опель Астра» оформили на нее. Женщина села за руль легковушки. Машина ехала по ул. Тургенева со стороны пр. Мира. Перед ул. Калдаякова (Скулкина) она включила поворотники, «Опель» повернул. Неожиданно перед ней выскочил джип и затормозил. Чтобы не врезаться в него, повернула руль вправо и от волнения вместо тормоза нажала на педаль газа. В результате сбила на «зебре» 74-летнюю бабушку, а потом врезалась во встречное авто. 4 июня бабушка умерла. Гособвинитель Жанар Кабдышева указала, что водитель Кристина Алорус нарушила ПДД: ехала с превышением скорости, не создала безопасные условия для других участников дорожного движения.

– Чувствовала себя хорошо, лишь немного нервничала, – вспоминала в суде Кристина, – а когда резко передо мной появился джип, испугалась, перепутала педали, нажала на газ. После этого остановилась, бабушка хотела подняться, но мы сказали, что этого делать нельзя до приезда «Скорой». Я ходила в больницу к ней, просила прощения. Сейчас в суде я прошу прощения у родных погибшей.

Кристина плакала, давая показания в суде. Ее супруг в тот день был пассажиром «Опеля».

– Мы начали поворачивать направо на ул. Калдаякова, – рассказал Виктор Алорус. – Джип ехал по Тургенева по своей полосе и повернул налево, он остановился не перед пешеходным переходом, а перед нашим «Опелем», на нашей полосе. То есть, он выехал на встречную полосу, он должен был нас пропустить, перед тем как делать поворот налево. Если бы он остановился перед «зеброй», мы бы в него врезались. Там все за секунды произошло, жена разволновалась, автомобиль начал вилять.

Дочь погибшей женщину не простила.

– Я хочу, чтобы все было справедливо, мою маму не вернуть, – плакала она в суде. – Подсудимая даже не пришла к нам, когда умерла мама, не просила прощения.

19 сентября суд приговорил Кристину Алорус к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил водительских прав на 5 лет.