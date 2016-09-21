Сосед залез в дом и задушил 16-летнюю девушку

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Сосед залез в дом и задушил 16-летнюю девушку

Шокирующее преступление произошло в Алге. 26-летний мужчина увидел в окне соседского дома дочь хозяев, вытащил москитную сетку и через окно залез в дом. В ходе ссоры он задушил девушку и сбежал, сообщили источники в ДВД. В доме были разбросаны вещи, были следы борьбы, девушка сопротивлялась, но силы оказались неравны. Мать погибшей была в больнице, отец на вахте. Пресс-служба ДВД не сообщила об убийстве подростка газете «Диапазон». Сейчас подозреваемый в убийстве в СИЗО.

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