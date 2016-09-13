У предпринимателя пытались забрать 5 миллионов и «Тойота Ланд Крузер»

На фото: Подозреваемых в рэкете задержали. Суд выдал санкцию на их арест на 2 месяца, пока идет следствие. || Фото пресс-службы ДВД

Трёх вооружённых рэкетиров задержали спецназ «Беркут», КНБ и борцы с организованной преступностью.

22 августа трое мужчин в Актобе подстерегли 49-летнего предпринимателя и, угрожая пистолетом, вымогали у него 5 миллионов тенге и автомобиль «Тойота Ланд Крузер». Они забрали у него банковскую карточ­ку и сняли с нее полмиллиона. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД.

Как бизнесмен вырвался из рук вымогателей, в полиции не сообщили. Предприниматель смог освободиться и написал заявление в полицию. После его заявления поисками преступников занялись сотрудники ДКНБ, управления по борьбе с организованной преступностью и спец­отряд «Беркут». Задержали трех актюбинцев в возрасте 24, 26 и 41 года, двое уже имели судимости за грабежи. На этот раз на них возбудили уголовные дела по «вымогательству», «незаконному лишению свободы» и «неповиновению представителю власти». Все трое в следственном изоляторе.