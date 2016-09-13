Арестовали троих вымогателей

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Арестовали троих вымогателей

2 сентября в Актобе задержали трёх человек, вымогавших 350 тысяч у предпринимателя.

– 40-летний предприниматель обратился в полицию, рассказал, что у него вымогают 350 тысяч тенге. Сотрудники УБОП задержали троих жителей Актобе 30, 32, 33 лет. Их подозревают в вымогательстве, – проинформировали в пресс-службе ДВД.

Суд санкционировал арест задержаных на 2 месяца, пока будет идти следствие.

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