Арестовали троих вымогателей

2 сентября в Актобе задержали трёх человек, вымогавших 350 тысяч у предпринимателя.
– 40-летний предприниматель обратился в полицию, рассказал, что у него вымогают 350 тысяч тенге. Сотрудники УБОП задержали троих жителей Актобе 30, 32, 33 лет. Их подозревают в вымогательстве, – проинформировали в пресс-службе ДВД.
Суд санкционировал арест задержаных на 2 месяца, пока будет идти следствие.
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