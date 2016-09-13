12 сентября сероводород в воздухе Актобе превысил допустимый предел в 11,2 раза

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12 сентября сероводород в воздухе Актобе превысил допустимый предел в 11,2 раза

На фото:Городской свалочный полигон. Чтобы избавиться от вони здесь засыпали мусор песком, оборудовали мойку для колес, у въезда посадили цветы. Но вони меньше не стало. || Фото из архива «Д»

Такие данные зафиксировала автоматическая станция «Казгидромета» на ул. Есет батыра. В августе в Актобе воняло 20 дней. Выбросы токсического газа доходили до 29,94 ПДК. Экологи рассказали, кто воняет в Актобе.

Несмотря на предпринимаемые «Акбулаком», «Таза кала» и экологами меры по сокращению выбросов сероводорода, невыносимая вонь в городе не прекращается. На городской свалке засыпали отходы песком, даже посадили цветы. На поля с бардой пустили живые бактерии, они должны переработать отходы. Сливную станцию с нечистотами на Шанхае закрыли, там построили помещение, которое открывают, только когда приезжают ассенизационные машины.

Однако эти меры пока помогают мало. Горожане продолжают жаловаться на невыносимую вонь. По данным «Казгидромета», у которого в разных частях Актобе 3 автоматические станции фиксируют состояние атмосферного воздуха и передают в режиме онлайн в головной офис, в августе выбросы сероводорода были 20 дней из 31.

Выбросы наблюдались и в сентябре. 12 сентября уровень ПДК достиг 11,2.

– Проблема из-за КОС «Акбулака», которая требует реконструкции. Она планируется в 2017 году, – объясняет замруководителя департамента экологии Айбек Молдиманов. – Стоки, сбрасываемые в городские сети предприятиями, должны предварительно очищаться, но этого не делается. До конца года мы должны проверить 302 предприятия, проверили 57, из них 47 оштрафовали на 3 млн 691 тыс. тенге. 49 предприятиям выписали предписания, скоро их проверим снова. В списке нарушителей «Коктас-Актобе», международный аэропорт Актобе, «Геом», автопарк, «Стройдеталь», «Бал-Юн», «Актобе-фудс», АЗНО, «Казмунайгаз», Новоальджанский мелькомбинат, хлебозавод «Атамекен», «Казбеергрупп», «Кол-Авто», «Гелиос» и другие. До конца года специалисты проведут еще 240 проверок.

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